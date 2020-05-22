Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о большой ошибке Украины
По его мнению, самый большой враг украинцев – это большевизм.
Об этом он заявил 2018 года в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Главный враг и главная проблема Украины – большевизм. То, что ненавидит все украинское, все родное и дорогое тебе", – высказал Пашинин свое мнение.
По его словам, это напоминает детскую сказку, в которой лиса помогает поделить медведям головку сыра, забирая себе все больше и больше. При этом, проблема актуальна и для россиян.
"Появляется человек, который основываясь на каких-то выдуманных понятиях, стремится поделить то, что досталось тебе от твоих родителей. При этом еще говорит, что ему ничего не надо", – возмутился российский актер Анатолий Пашинин.
Также ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о "культурном геноциде" в Украине.
Так, он рассказал, что в Украине наблюдается настоящий культурный геноцид, которому всячески способствуют телевидение и сливки отечественного шоу-бизнеса. По этой же причине страна забывает настоящих артистов и ценных деятелей культуры.
Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.
Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.
Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.