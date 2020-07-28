Известный российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбасс на стороне Украины, жестко высказался об украинском обществе

В частности, он заявил, что жители Украины рушат будущее своей страны и назвал украинцев глупцами.

Такое заявление он сделал 2018 года в интервью изданию "Обозреватель".

"Если бы я был нужен украинскому народу...Я был нужен на войне - меня направляли на войну, а если сейчас не нужен в гражданской жизни, ко мне какие вопросы? Насильно мил не будешь, я не собираюсь быть насильно милым, но и правду скрывать, если украинцы - глупы и не понимают, что они просто рушат будущее страны... Этого нельзя делать. Даже если ты просто молчишь и согласен, и думаешь, что пройдет пять лет и все поменяется, так ничего не поменяется" – сказал Пашинин.

Он отметил, что за украинцев никто не будет ничего делать и менять в стране, поэтому им нужно самим бороться за будущее своей Родины.

"Никогда никто для вас ничего менять не будет, ни один депутат еще не пришел и не покрасил ни в одном подъезде собственноручно перила, хотя времени у них - вагон. Я сейчас смотрю, как они встречаются, одни слова и только, на что они тратят свое время?" – возмутился Пашинин.

Также ранее сообщалось, что Анатолий Пашинин высказался об украинском гражданстве. По мнению актера, будучи россиянином, он защищен на территории Украины намного сильнее.

При этом, заявил Пашинин, если бы существовал закон, согласно которому можно прийти и получить паспорт, было бы лучше.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.

Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.

Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.