Відомий український письменник Андрій Курков розповів про перспективи Донбасу

За його словами, Росія допомагає окупованим територіям Донбасу знищувати самих себе, через те, що програє війну.

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю "Апострофу".

"Схід зараз знищує сам себе. І те, що звідти регулярно надходять відомості про сутички між самими бойовиками, дуже показово. Росія війну на виснаження програє і намагається хоча б кришку на Донбасі прикрити, щоб він задихнувся", - заявив він.

На думку письменника, Донбас зараз являє собою марну вороже налаштовану територію, деградація якої лише продовжиться.

"Зрозуміло, що нікому Донбас зараз в такому стані не потрібен. Ні Росії, ні Україні. Цілісність державних кордонів, безумовно, дуже важливе, але фактично зараз ми отримуємо ворожу територію, яка хоче, щоб її з Києва годували. Ми бачимо, що відбувається деградація цих штучно створених структур — ДНР і ЛНР. І зрозуміло, що Росія своїх людей туди посилати більше не буде. А значить, територія буде поступово перетворюватися в таку махновську республіку", - вважає Курков.

Письменник вважає, що Донбас приречений на нестабільність в найближчі десятиліття.

"Процес реабілітації такого регіону може зайняти і десять, і двадцять років. Так що якщо нині захоплені зони Донбасу легітимно повернуться до складу України, то вогнища партизанської боротьби там обов'язково виникнуть", - заявив Курков.

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