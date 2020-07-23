Известный украинский писатель Андрей Курков рассказал о перспективах Донбасса

По его словам, Россия помогает оккупированным территориям Донбасса уничтожать самих себя, из-за того, что проигрывает войну.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью "Апострофу".

"Восток сейчас уничтожает сам себя. И то, что оттуда регулярно поступают сведения о стычках между самими боевиками, очень показательно. Россия войну на истощение проигрывает и пытается хотя бы крышку на Донбассе прикрыть, чтобы он задохнулся", - заявил он.

По мнению писателя, Донбасс сейчас являет собой бесполезную враждебно настроенную территорию, деградация которой лишь продолжится.

"Понятно, что никому Донбасс сейчас в таком состоянии не нужен. Ни России, ни Украине. Целостность государственных границ, безусловно, очень важна, но фактически сейчас мы получаем вражескую территорию, которая хочет, чтобы ее из Киева кормили. Мы видим, что происходит деградация этих искусственно созданных структур — ДНР и ЛНР. И понятно, что Россия своих людей туда посылать больше не будет. А значит, территория будет постепенно превращаться в эдакую махновскую республику", - считает Курков.

Писатель считает, что Донбасс обречен на нестабильность в ближайшие десятилетия.

"Процесс реабилитации такого региона может занять и десять, и двадцать лет. Так что если ныне захваченные зоны Донбасса легитимно вернутся в состав Украины, то очаги партизанской борьбы там обязательно возникнут", - заявил Курков.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.