Відомий художник Олександр Ройтбурд пояснив, чому потрібно підтримати російськомовних в Україні
На його думку, російськомовних людей в Україні необхідно підтримувати, бо інакше вони перестануть асоціювати себе з державою.
Про це він заявив 2017 року в своєму інтерв'ю для видання "Обозреватель".
Він зазначив, що говорить російською мовою все життя і вивчив у свій час українську мову, але йому психологічно важко і дискомфортно перейти на українську вдома, у побуті, з близькими і наодинці з собою. Він додав, що така ж проблема може існувати у російськомовних українців, але це не означає, що вони є меншими патріотами України.
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"Люди, які виросли в україномовних регіонах, в україномовному середовищі, що приймають російську мову з відторгненням, просто не можуть уявити, що хтось з таким же відторгненням може сприймати українську. Їм здається, що достатньо сказати: "А тепер ми заговоримо українською!" - і всі зрадіють. Але це не так. Витіснення російської мови з України – це природно і неминуче. Але дорослі люди, які сформувалися в російськомовному середовищі, не перейдуть на українську", - стверджує художник.
За його словами, мова – лише інструмент і їм потрібно користуватися.
"В Україні мільйони людей, які проукраїнські смисли, висловлені російською, сприймуть більш лояльно, ніж все те ж, сказане українською. Якщо з ними не говорять тією мовою, якою вони говорять зі своїми близькими вдома, ці люди відчувають, що держава забула про них. Вони несвідомо перестають себе асоціювати з державою. І в цьому немає нічого хорошого", - підсумував Ройтбурд.
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