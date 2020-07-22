Художник Олександр Ройтбурд пояснив, як все неоднозначно з війною

На його думку, в історії України є речі, за які потрібно каятися, зокрема - участь українських військових у Червоній армії. Це той темний період історії, за що українцям є чого соромитися.

Про це він заявив 2017 року у своєму інтерв'ю для видання "Обозреватель".



"Історія не зводиться до боротьби хороших хлопців з поганими. Хороших хлопців не буває, особливо на війні. Та ж Червона Армія – зараз ходить стереотип, що вона складалася з убивць, грабіжників і ґвалтівників. Вибачте, але в УПА воювали 100 тисяч українців, а в Червоній амії - 6 мільйонів українців. І коли націоналістичні ресурси кажуть: "Червона армія така погана, ґвалтувала німецьких жінок…" - так це і українці гвалтували німкень. І в їх отрядах служили українці", - сказав він.

Художник зазначив, що не треба виробляти комплекс жертви, не треба стверджувати, що минуле України безгрішне, адже це не так. В історії будь-якого народу знайдеться подія за яку соромно і треба каятися.

"Не треба виробляти комплекс жертви, не треба стверджувати, що минуле України безгрішно. В історії будь-якого народу є речі, якими не треба пишатися і за які потрібно каятися", - підсумував Ройтбруд.

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