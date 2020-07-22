Художник Александр Ройтбурд объяснил, как все неоднозначно с войной

По его мнению, в истории Украины есть вещи, за которые нужно раскаиваться, в частности - участие украинских военных в Красной армии. Это тот темный период истории за который украинцам явно есть чего стыдиться.

Об этом он заявил 2017 года в своем интервью для издания "Обозреватель".



"История не сводится к борьбе хороших парней с плохими. Хороших парней не бывает, особенно на войне. Та же Красная Армия – сейчас складывается стереотип, что она состояла из убийц, грабителей и насильников. Извините, но в УПА воевали 100 тысяч украинцев, а в Красной амии - 6 миллионов украинцев. И когда националистические ресурсы говорят: "Красная армия такая плохая, насиловала немецких женщин…" - так это и украинцы насиловали немок. И в заградотрядах служили украинцы", - сказал он.

Художник отметил, что не надо вырабатывать комплекс жертвы, не надо утверждать, что прошлое Украины безгрешно, ведь это не так. В истории любого народа найдется событие за которое стыдно и нужно раскаиваться.

"Не надо вырабатывать комплекс жертвы, не надо утверждать, что прошлое Украины безгрешно. В истории любого народа есть вещи, которыми не надо гордиться и за которые нужно раскаиваться", - подытожил Ройтбруд.

Также Politeka писала, что в Одессе суд решил судьбу Ройтбурда, директор не сдержался.