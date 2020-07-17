Відомий художник Олександр Ройтбурд розповів, що думає про "русский мир" в Україні

За його словами, "русский мир" є бомбою уповільненої дії, яка закладена під світову цивілізацію.

Таку думку він висловив 2017 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

Так, у відповідь на питання "Наскільки небезпечний міф про "русский мир"?" художник відповів: "Це політичний конструкт, який виправдовує печерні подання російської еліти про геополітику та світ. Ця "еліта" застрягла в 19 столітті, коли світ ділився на сфери впливу. Це бомба уповільненої дії, закладена під світову цивілізацію, я про це говорив ще 15 років тому".

За його словами, зараз цивілізація "вагітна третьою світовою війною – справжньою, повномасштабною, з використанням атомної зброї".

"Через позицію Росії в міжнародних конфліктах, через її протистояння цивілізації Заходу. І якщо з ісламським фундаменталізмом все більш-менш зрозуміло, там очевидна цивілізаційна різниця з Заходом, то з Росією ця різниця часто не прочитується, але вона насправді величезна, і ще незрозуміло, де більше", - підкреслив Ройтбурд.

Також раніше повідомлялося, що Олександр Ройтбурд розповів, що не так з Росією. За його словами, українське суспільство обрало правильний шлях розвитку, але рухається по ньому надзвичайно повільно. В той час, як Росія вже давно знищила свій шлях до процвітання.

Він зазначив, що українська еліта була сформована в 90-ті роки, коли панував у країні найбільший цинізм і моральний нігілізм, а саме покоління геть позбавлене будь-якої мотивації і етичної структури.

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