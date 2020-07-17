Запад не понимает, с чем имеет дело

Известный художник Александр Ройтбурд рассказал, что думает о "русском мире" в Украине

По его словам, "русский мир" является бомбой замедленного действия, которая заложена под мировую цивилизацию.

Такое мнение он высказал 2017 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Так, в ответ на вопрос "Насколько опасен миф о "русском мире"?" художник ответил: "Это политический конструкт, оправдывающий пещерные представления российской элиты о геополитике и мире. Эта "элита" застряла в 19 веке, когда мир делился на сферы влияния. Это бомба замедленного действия, заложенная под мировую цивилизацию, я об этом говорил еще 15 лет назад".

По его словам, сейчас цивилизация "беременна третьей мировой войной – настоящей, полномасштабной, с использованием атомного оружия".

"Из-за позиции России в международных конфликтах, из-за ее противостояния цивилизации Запада. И если с исламским фундаментализмом все более-менее понятно, там очевидна цивилизационная разница с Западом, то с Россией эта разница часто не прочитывается, но она на самом деле огромная, и еще непонятно, где больше", - подчеркнул Ройтбурд.

Также ранее сообщалось, что Александр Ройтбурд рассказал, что не так с Россией. По его словам, украинское общество выбрало правильный путь развития, но двигается по нему чрезвычайно медленно. В то время, как Россия уже давно уничтожила свой путь к процветанию.

Он отметил, что украинская элита была сформирована в 90-ые годы, когда царил в стране наибольший цинизм и моральный нигилизм, а само поколение напрочь лишено какой-либо мотивации и этической структуры.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.