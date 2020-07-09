Знаменитий український художник Іван Марчук высказався про російське суспільство

За його словами, російська та українська нації не можуть бути братніми народами, оскільки це "спорідненість" є нав'язаним.

Таку думку він висловив 2018 року, передає "Апостроф".

"Це надумано. Якою може бути братський народ, коли Україну завоювали, ти перебуваєш під шапкою, людей асимілюють, а вони кажуть, що "ми рідні" для того, щоб не розпалась імперія. Україна досі наполовину совкова. Ще в 90-х, як тільки Україна стала незалежною, говорили, що вона буде заповідником комунізму – так і сталося", - сказав Марчук.

На його думку, вся надія - на молодих людей, які не знають, що таке Радянський Союз, але знають, як живий світ і як вони хочуть жити. Художник упевнений, що тоді Україна зміниться.

Також раніше повідомлялося, що Іван Марчук висловився про українців і росіян.

За його словами, радянське твердження про "братні народи" українців і росіян надумане.



"Який може бути братський народ, коли тебе завоювали, ти перебуваєш під шапкою, людей асимілюють, а вони кажуть, що "ми рідні" для того, щоб не розпалась імперія. Україна досі наполовину совкова. Ще в 90-х, як тільки Україна стала незалежною, говорили, що вона буде заповідником комунізму – так і сталося", - упевнений він.

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