Знаменитый украинский художник Иван Марчук высказался о российском обществе

По его словам, российская и украинская нации не могут быть братскими народами, поскольку это "родство" является навязанным.

Такое мнение он выразил 2018 года, передает "Апостроф".

"Это надуманно. Какой может быть братский народ, когда Украину завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 90-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма – так и произошло", - сказал Марчук.

По его мнению, вся надежда - на молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, но знают, как живет мир и как они хотят жить. Художник уверен, что тогда Украина изменится.

Также ранее сообщалось, что Иван Марчук высказался об украинцах и россиянах.

По его словам, советское утверждение о "братских народах" украинцах и россиянах надумано.



"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 90-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма – так и произошло", - уверен он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.