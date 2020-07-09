Знаменитый украинский художник Иван Марчук высказался о российском обществе
По его словам, российская и украинская нации не могут быть братскими народами, поскольку это "родство" является навязанным.
Такое мнение он выразил 2018 года, передает "Апостроф".
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"Это надуманно. Какой может быть братский народ, когда Украину завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 90-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма – так и произошло", - сказал Марчук.
По его мнению, вся надежда - на молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, но знают, как живет мир и как они хотят жить. Художник уверен, что тогда Украина изменится.
Также ранее сообщалось, что Иван Марчук высказался об украинцах и россиянах.
По его словам, советское утверждение о "братских народах" украинцах и россиянах надумано.
"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 90-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма – так и произошло", - уверен он.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.