Український художник Олександр Ройтбурд розповів, що не так з Росією

За його словами, українське суспільство обрало правильний шлях розвитку, але рухається по ньому надзвичайно повільно. В той час, як Росія вже давно знищила свій шлях до процвітання.

Таку думку він висловив 2017 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Люди, які приїжджають в Київ з Москви, кажуть, що у нас дихати легше. Росія - країна перемігшого Кафки. У нас же суспільство обрало правильний вектор розвитку, просто рухається в цьому напрямку повільно, з величезною кількістю помилок, і гальмуючи його системну корупцію, провінційне невігластво, байдужість, відсутність державної традиції, відсутність еліти", — сказав художник

Він зазначив, що українська еліта була сформована в 90-ті роки, коли панував у країні найбільший цинізм і моральний нігілізм, а саме покоління геть позбавлене будь-якої мотивації і етичної структури.

"Еліта" наша, яку я б писав з літери "И", сформувалася у 90-ті роки, в часи найбільшого цинізму й морального нігілізму. У масі своїй це покоління позбавлене непрагматичних мотивацій і етичної структури. Напевно, з цим можна якось боротися, але в мене інші плани: я хочу робити свою справу і встигнути те, що повинен встигнути в житті", — резюмував Ройтбурд.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.