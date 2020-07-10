Український художник Олександр Ройтбурд розповів, що не так з Росією
За його словами, українське суспільство обрало правильний шлях розвитку, але рухається по ньому надзвичайно повільно. В той час, як Росія вже давно знищила свій шлях до процвітання.
Таку думку він висловив 2017 року в інтерв'ю "Обозревателю".
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"Люди, які приїжджають в Київ з Москви, кажуть, що у нас дихати легше. Росія - країна перемігшого Кафки. У нас же суспільство обрало правильний вектор розвитку, просто рухається в цьому напрямку повільно, з величезною кількістю помилок, і гальмуючи його системну корупцію, провінційне невігластво, байдужість, відсутність державної традиції, відсутність еліти", — сказав художник
Він зазначив, що українська еліта була сформована в 90-ті роки, коли панував у країні найбільший цинізм і моральний нігілізм, а саме покоління геть позбавлене будь-якої мотивації і етичної структури.
"Еліта" наша, яку я б писав з літери "И", сформувалася у 90-ті роки, в часи найбільшого цинізму й морального нігілізму. У масі своїй це покоління позбавлене непрагматичних мотивацій і етичної структури. Напевно, з цим можна якось боротися, але в мене інші плани: я хочу робити свою справу і встигнути те, що повинен встигнути в житті", — резюмував Ройтбурд.
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