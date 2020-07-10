Украинский художник Александр Ройтбурд рассказал, что не так с Россией

По его словам, украинское общество выбрало правильный путь развития, но двигается по нему чрезвычайно медленно. В то время, как Россия уже давно уничтожила свой путь к процветанию.

Такое мнение он высказал 2017 года в интервью "Обозревателю".

"Люди, приезжающие в Киев из Москвы, говорят, что у нас дышать легче. Россия - страна победившего Кафки. У нас же общество выбрало правильный вектор развития, просто движется в этом направлении медленно, с огромным количеством ошибок, и тормозят его системная коррупция, провинциальное невежество, безразличие, отсутствие государственной традиции, отсутствие элиты", — сказал художник

Он отметил, что украинская элита была сформирована в 90-ые годы, когда царил в стране наибольший цинизм и моральный нигилизм, а само поколение напрочь лишено какой-либо мотивации и этической структуры.

"Элита" наша, которую я бы писал с буквы "Ы", сформировалась в 90-е годы, во времена наибольшего цинизма и морального нигилизма. В массе своей это поколение лишено непрагматических мотиваций и этической структуры. Наверное, с этим можно как-то бороться, но у меня другие планы: я хочу делать свое дело и успеть то, что должен успеть в своей жизни", — резюмировал Ройтбурд.

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