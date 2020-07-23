Известный художник Александр Ройтбурд объяснил, почему нужно поддержать русскоязычных в Украине

По его мнению, русскоязычных людей в Украине необходимо поддерживать, так как иначе они перестанут ассоциировать себя с государством.

Об этом он заявил 2017 года в своем интервью для издания "Обозреватель".



Он отметил, что говорит по-русски всю жизнь и выучил в свое время украинский язык, но ему психологически сложно и дискомфортно перейти на украинский дома, в быту, с близкими и наедине с собой. Он добавил, что такая же проблема может существовать у русскоязычных украинцев, но это не значит, что они являются меньшими патриотами Украины.

"Люди, выросшие в украиноязычных регионах, в украиноязычной среде, принимающие русский язык с отторжением, просто не могут представить, что кто-то с таким же отторжением может воспринимать украинский. Им кажется, что достаточно сказать: "А теперь мы заговорим по-украински!" - и все обрадуются. Но это не так. Вытеснение русского языка из Украины – это естественно и неизбежно. Но взрослые люди, которые сформировались в русскоязычной среде, не перейдут на украинский", - утверждает художник.

По его словам, язык – лишь инструмент и им нужно пользоваться.

"В Украине миллионы людей, которые проукраинские смыслы, высказанные по-русски, воспримут более лояльно, чем все то же, сказанное по-украински. Если с ними не говорят на том языке, на котором они говорят со своими близкими дома, эти люди чувствуют, что государство забыло про них. Они бессознательно перестают себя ассоциировать с государством. И в этом нет ничего хорошего", - подытожил Ройтбурд.

Также Politeka писала, что художник Ройтбурд рассказал о темном периоде в истории Украины.