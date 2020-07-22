Французький письменник, філософ і журналіст Бернар-Анрі Леві назвав Путіна найбільшим русофобом

Так, він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін є найбільшим ворогом культури РФ.

Таку заяву він зробив 2015 року в ефірі "5 каналу", передає Обозреватель.

"Для мене найбільшим русофобом є Путін, він є ганьбою для Росії, для великої російської літератури, для російського кіно, він є ганьбою для великих російських артистів, які є славою РФ, він є ворогом російської культури", - заявив Леві.

За його словами, він обожнює російську культуру, яка надихала його, коли він був дитиною, тому йому неприємно від того, що Путін знищує все найкраще в РФ.

"Я обожнюю російську культуру, вона мене надихала, я дитина Пушкіна, Тургенєва і Достоєвського, я не був би ні людиною, ні письменником, яким я є, без літератури РФ і великих російських дисидентів починаючи з Солженіцина, які були для мене дуже важливі" , - додав він.

Також раніше повідомлялося, що Бернар-Анрі Леві висловив думку, що Росія стоїть на краю прірви через конфлікт з Україною. Зараз у них проблеми не тільки у військовому плані, але і в економічному, і в фінансовому.

"Сьогодні Росія стоїть на краю безодні. В першу чергу, звичайно, у військовому плані. Але також і в економічному, і в фінансовому. Але Європа повинна надати Україні підтримку і повинна зробити це терміново", - резюмував Бернар-Анрі Леві.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, французький письменник Бернар-Анрі Леві вказав на найближчу ціль Путіна.

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