Французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви назвал Путина самым большим русофобом

Так, он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является самым большим врагом культуры РФ.

Такое заявление он сделал 2015 года в эфире "5 канала", передает Обозреватель.

"Для меня наибольшим русофобом является Путин, он является позором для России, для великой русской литературы, для российского кино, он является позором для больших российских артистов, которые являются славой РФ, он является врагом русской культуры", - заявил Леви.

По его словам, он обожает русскую культуру, которая вдохновляла его, когда он был ребенком, поэтому ему неприятно от того, что Путин уничтожает все самое хорошее в РФ.

"Я обожаю русскую культуру, она меня вдохновляла, я ребенок Пушкина, Тургенева и Достоевского, я не был бы ни человеком, ни писателем каковым являюсь, без литературы РФ и крупных российских диссидентов начиная с Солженицына, которые были для меня очень важны", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что Бернар-Анри Леви высказал мнение, что Россия стоит на краю бездны из-за конфликта с Украиной. Сейчас у них проблемы не только в военном плане, но и в экономическом, и в финансовом.

"Сегодня Россия стоит на краю бездны. В первую очередь, конечно, в военном плане. Но также и в экономическом, и в финансовом. Но Европа должна оказать Украине поддержку и должна сделать это срочно", - резюмировал Бернар-Анри Леви.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, французский писатель Бернар-Анри указал на ближайшую цель Путина.

Также Politeka писала, что французский писатель Бернар-Анри Левиупрекнул Путина за агрессию против Украины.