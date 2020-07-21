Композитор Володимир Бистряков висловився щодо мовного питання в Україні

Його слова наводить from.ua.



На переконання артиста, поділивши Україну на частини, можна було б назавжди вирішити мовне питання.



"В принципі, якби ми прийшли до федеративності, то було б непогано. Я зараз проїхав по всій Україні і скажу чесно, що і на Сході, і на Заході, за винятком «професійно-свідомих» політиків, ніхто дурницями не займається, і в рівній мірі як кажуть по-українськи, так і по-російськи, в тому ж Львові. «Воду каламутить» всяка погань політична, яка все ніяк не може заспокоїтися", - зазначив він ще в 2010 році.

Крім того, композитор вважає, що проблема з мовою є спадщиною Ющенко і Тимошенко.

"Так, за будь-яку ціну зняти ту напругу в суспільстві, яка існує внаслідок русофобської політики, яку проводив Ющенко разом з Тимошенко. Те, як вони розкололи наше суспільство, ще довго буде відгукуватися нам з вами", - заявив композитор.

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"В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити по-російськи або по-українськи", - зазначив комік.

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