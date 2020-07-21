Композитор Владимир Быстряков высказался относительно языкового вопроса в Украине

Его слова приводит from.ua.



По убеждению артиста, разделив Украину на части, можно было бы навсегда решить языковой вопрос.



"В принципе, если бы мы пришли к федеративности, то было бы неплохо. Я сейчас проехал по всей Украине и скажу честно, что и на Востоке, и на Западе, за исключением «профессионально-свидомых» политиков, никто дурью не мается, и в равной степени говорят как по-украински, так и по-русски, в том же Львове. «Воду мутит» всякая погань политическая, которая все никак не может успокоиться", - отметил он еще в 2010 году.

Кроме того, композитор считает, что проблема с языком является наследием Ющенко и Тимошенко.

"Да, любой ценой снять то напряжение в обществе, которое существует вследствие русофобской политики, которую проводил Ющенко вкупе с Тимошенко. То, как они раскололи наше общество, ещё долго будет аукаться нам с вами", - заявил композитор.

Ранее мы сообщали, что комик Владимир Данилец озвучил мысль, что в Украине не нужно вводить квоты не украинский язык

"В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински", - отметил комик.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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