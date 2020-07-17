Письменник, видавець і публіцист Дмитро Капранов висловився про президента РФ Володимира Путіна, пригадавши зустріч з ним

За його словами, президент Росії Володимир Путін в минулому був звичайним сірим чиновником, ніхто і подумати не міг, що з нього вийде.

Про це він розповів в інтерв'ю 2019 року для видання "Радіо Свобода".

"Ми тоді працювали менеджерами у великому бізнесі. А в Росії традиційно, на жаль, як і в Україні зараз, великий бізнес не робиться без державної складової. Якщо ти хочеш заробляти гроші, значить, твої менеджери повинні спілкуватися з чиновниками так чи інакше. Ось ми і спілкувалися", – пояснив він.



При цьому Капранов розповів про схему Путіна, завдяки якій він і прибрав весь бізнес до рук.

"Там була схема "класична корупція", тобто ти даєш гроші, а тобі дають шматок бізнесу. На чому ж потім Путін всіх і взяв, що все за рахунок держави наживалися, а він, коли прийшов до влади та, каже: ви наживалися – тепер віддайте мені. Або не доплачували податки, або реально свердловини, нафта, газ – все це віддавалася в концесію", – заявив письменник.

Він додав, що ця хитрість нібито працює до цих пір в Росії.

"Раніше вони всі клали собі в кишеню. А Путін прийшов і сказав: так, "атдать"! І все "атдалы". Але ми не знали про нього, про ці таланти. Це був звичайний сірий чиновник. Нічого цікавого", – згадує Капранов.



Як повідомляла Politeka, письменник Капранов запропонував єдиний спосіб уберегтися від Росії.

Також Politeka писала, що Капранов закликав РФ забрати росіян з України.