Писатель, издатель и публицист Дмитрий Капранов высказался о президенте РФ Владимире Путине, вспомнив встречу с ним

По его словам, президент России Владимир Путин в прошлом был обычным серым чиновником, никто и подумать не мог, что из него получится.

Об этом он рассказал в интервью 2019 года для издания "Радио Свобода".

"Мы тогда работали менеджерами в большом бизнесе. А в России традиционно, к сожалению, как и в Украине сейчас, крупный бизнес не делается без государственной составляющей. Если ты хочешь зарабатывать деньги, значит, твои менеджеры должны общаться с чиновниками так или иначе. Вот мы и общались", – пояснил он.



При этом Капранов рассказал о схеме Путина, благодаря которой он и прибрал весь бизнес к рукам.

"Там была схема "классическая коррупция", то есть ты даешь деньги, а тебе дают кусок бизнеса. На чем же потом Путин всех и взял, что все за счет государства наживались, а он, когда пришел к власти и, говорит: вы наживались – теперь отдайте мне. Либо не доплачивали налоги, или реально скважины, нефть, газ – все это отдавалось в концессию", – заявил писатель.

Он добавил, что эта уловка якобы работает до сих пор в России.

"Ранее они все себе клали в карман. А Путин пришел и сказал: да, "атдать"! И все "атдалы". Но мы не знали о нем, об этих талантах. Это был обычный серый чиновник. Ничего интересного", – вспоминает Капранов.



Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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