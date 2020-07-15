Російський письменник Віктор Єрофєєв розповів про абсурд, який твориться на території сучасної Росії

Так, він побачив у сучасній РФ з її агресією і прагненням протистояти Заходу абсурд і розповів, до чого він може дійти.

Таку думку він озвучив 2016 року в ефірі Ехо Москви.

"Є відчайдушні люди нагорі, які вважають, що це чудове зараз шанс взагалі вирватися високо у владу, - коли все заборонити, дійти до повного кипіння абсурду. Мені здається, що зараз створилася така атмосфера, що чим абсурдніше, чим сміливіше людина виступить у зоні абсурду, тим краще, - дійсно, все заборонити. Я йшов сюди і думав – чому нас називають до цих пір пан і пані? Треба заборонити. Треба називати "брат", "сестра", в крайньому разі, "товариші". Взагалі треба перейменувати Росію. Треба назвати її "Духовний союз республік", - сказав він

На думку письменника, нинішня ситуація в РФ настільки жахлива, що гірше вже нікуди.

"В Росії вже навіть пройшов час іронії і жаху. Треба визнати, що ми дійсно в'їхали в нову реальність під назвою ось такий новий "Духовний союз", в якому все зовсім по-іншому.", - іронізує він.

Крім того, він взагалі запропонував перейменувати Росію, адже там тільки й говорять, як же добре жилось у часи Сталіна.



"Я думаю, треба перейменувати. Ми були Радянським Союзом, тепер треба називати "Духовний союз" або "Православний Союз". Треба відійти від цієї - дрібної назви у нас, локальне. Треба ширше брати... тим більше, що нам зараз розповідають про те, що Радянський Союз був ідеальною країною. Мені здається, що взагалі кожне третє місто треба назвати іменем Сталіна, ввести такий повний сталінізм...", - відрізав він.

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