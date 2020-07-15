Российский писатель Виктор Ерофеев рассказал об абсурде, который творится на территории современной России

Так, он увидел в современной РФ с ее агрессией и стремлением противостоять Западу абсурд и рассказал, до чего он может дойти.

Такое мнение он озвучил 2016 года в эфире Эха Москвы.

"Есть отчаянные люди наверху, которые считают, что это замечательный сейчас шанс вообще вырваться высоко во власть, - когда все запретить, дойти до полного кипения абсурда. Мне кажется, что сейчас создалась такая атмосфера, что чем абсурднее, чем смелее человек выступит в зоне абсурда, тем лучше, - действительно, все запретить. Я шел сюда и думал – почему нас называют до сих пор господин и госпожа? Надо запретить. Надо называть "брат", "сестра", в крайнем случае, "товарищи". Вообще надо переименовать Россию. Надо назвать ее "Духовный союз республик", - сказал он

По мнению писателя, нынешняя ситуация в РФ ужасна настолько, что хуже уже некуда.

"В России уже даже прошло время иронии и ужаса. Надо признать, что мы действительно въехали в новую реальность под названием вот такой новый "Духовный союз", в котором все совершенно по-другому.", - иронизирует он.

Кроме того, он вообще предложил переименовать Россию, ведь там только и говорят, как же хорошо жилось во времена Сталина.



"Я думаю, надо переименовать. Мы были Советским Союзом, надо теперь называть "Духовный союз" или "Православный Союз". Надо уйти от этого - мелкое название у нас, локальное. Надо шире брать... тем более что нам сейчас рассказывают о том, что Советский Союз был идеальной страной. Мне кажется, что вообще каждый третий город надо назвать именем Сталина, ввести такой полный сталинизм...", - поиронизировал он.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.



