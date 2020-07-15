Український письменник і поет Сергій Жадан розповів, що потрібно українському суспільству

За його словами, Україні необхідний новий сильний герой, який може відповісти на всі питання.

Таку думку він висловив 2016 року в інтерв'ю для журналістів видання Новое время.

"Час в будь-якому разі повинен бути кимось ословлений, озвучений, він потребує в голосі. І не дивно, що країна, перебуваючи у вогні і димі, вишукує нових героїв, нових персонажів, тих, хто здатний якщо не дати відповіді на питання, то хоча б сформулювати самі питання. Неозвученність і непроговоренність завжди призводять до неврозів і хронічним небезпек", - написав він.

Жадан підкреслив, що країна залишилася такою ж, змінилися тільки люди. На думку письменника, нового героя буде складно вписати в чіткі пропагандистські кордони.

"Запитань і запитів суспільства набагато більше, ніж можна розмістити на рекламному плакаті. Чого вони стосуються? Самоідентифікації, громадянства, патріотизму. А ще - історії, мови, церкви. Справедливості, в кінці кінців. Всього того, що створює правила, за якими суспільство намагається жити. Допускаю, що в найближчі роки з'являться ті, хто спробує знайти відповіді. Хтось різкіше і прямолінійніше, хтось із сумнівами і коливаннями. Поява цих нових героїв - питання часу. Вони вже ходять по вулицях", - підкреслив Жадан.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.