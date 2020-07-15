Украинский писатель и поэт Сергей Жадан рассказал, что необходимо украинскому обществу

По его словам, Украине необходим новый сильный герой, который может ответить на все вопросы.

Такое мнение он высказал 2016 года в интервью для журналистов издания Новое время.

"Время в любом случае должно быть кем-то ословлено, озвучено, оно нуждается в голосе. И неудивительно, что страна, пребывая в огне и дыме, выискивает новых героев, новых персонажей, тех, кто способен если не дать ответы на вопросы, то хотя бы сформулировать сами вопросы. Неозвученность и непроговоренность всегда приводят к неврозам и хроническим опасностям", - написал он.

Жадан подчеркнул, что страна осталась такой же, изменились только люди. По мнению писателя, нового героя будет сложно вписать в четкие пропагандистские границы.

"Вопросов и запросов у общества гораздо больше, чем можно разместить на рекламном плакате. Чего они касаются? Самоидентификации, гражданства, патриотизма. А еще - истории, языка, церкви. Справедливости, в конце концов. Всего того, что создает правила, по которым общество пытается жить. Допускаю, что в ближайшие годы появятся те, кто попробует найти ответы. Кто-то резче и прямолинейнее, кто-то - с сомнениями и колебаниями. Появление этих новых героев - вопрос времени. Они уже ходят по улицам", - подчеркнул Жадан.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.