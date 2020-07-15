Вокаліст українського рок-гурту Kozak System Іван Леньо висловився про війну на Донбасі

На його думку, "причиною війни на Донбасі, зокрема, є величезна різниця в менталітеті людей, які жили на сході і населяли іншу Україну.

Про це він розповів 2017 року в чаті видання "Главред".

"Змінити можна будь-яку свідомість і будь-яку людину. Головне, щоб ЗМІ не займалися брехливою пропагандою, як це робиться в Московії. Щодо людей, які залишилися на окупованих територіях - просто це питання не вирішиться. І навряд чи в найближчі десять років ми зможемо вийти з цієї ситуації", - зазначив фронтмен.

Також музикант вважає, що зміна ментальності довгий і важкий процес для України. Адже жителі Сходу і Заходу країни поки не єдині в основних поняттях: мова, історія, культура і вектор розвитку країни. Ситуація на Донбасі може знову повторитися через цей поділ.

За його словами, щоб не повторилася ситуація на Донбасі, українцям треба бути єдиними в основних поняттях.

"Поки що українці, де б вони не знаходилися — у Закарпатті чи на Чернігівщині, у Львові або в Харкові — не будуть єдиними в основних поняттях (мова, історія, культура, вектор розвитку країни), до тих пір ситуація в Україні буде вибухонебезпечною. І для цього кожному з нас, як культурному діячеві, потрібно докласти максимум зусиль, щоб ніколи більше не повторилася ситуація на Донбасі", - заявив Леньо.

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