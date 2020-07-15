Вокалист украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо высказался о войне на Донбассе

По его мнению, "причиной войны на Донбассе, в частности, есть огромная разница в менталитете людей, которые жили на востоке и населявшими остальную Украину.

Об этом он рассказал 2017 года в чате издания "Главред".

"Изменить можно любое сознание и любого человек. Главное, чтобы СМИ не занимались лживой пропагандой, как это делается в Московии. В отношении людей, которые остались на оккупированных территориях - просто этот вопрос не решится. И вряд ли в ближайшие десять лет мы сможем выйти из этой ситуации", - отметил фронтмен.

Также музыкант считает, что изменение ментальности долгий и трудный процес для Украины. Ведь жители Востока и Запада страны пока не едины в основных понятиях: язык, история, культура и вектор развития страны. Ситуация на Донбассе может вновь повториться из-за этого разделения.

По его словам, чтобы не повторилась ситуация на Донбассе, украинцам надо быть едиными в основных понятиях.

"Пока украинцы, где бы они не находились — в Закарпатье или на Черниговщине, во Львове или в Харькове — не будут едиными в основных понятиях (язык, история, культура, вектор развития страны), до тех пор ситуация в Украине будет взрывоопасной. И для этого каждому из нас, как культурному деятелю, нужно приложить максимум усилий, чтобы никогда больше не повторилась ситуация на Донбассе", — заявил Леньо.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.