Український музикант, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо розповів, як врятувати Україну від Росії

На його думку, кордон України з Росією до кінця війни повинен бути закритим для всіх росіян.

Таку заяву він зробив 2020 року, коментуючи гастролі в Україні російських артистів, в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"Війна для кожного з нас стала певною межею. Для будь-якої культурної людини, яка бачить агресію Росії проти України, є неприйнятними будь-які відносини з країною-агресором. Це природа речей, це даність, яка не вимагає дискусії і робить її неможливою", – підкреслив Леньо.

За його словами, "кордони з Росією повинні" бути закрита для кого завгодно з "імперії", поки триває конфлікт".