Український музикант, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо розповів, як врятувати Україну від Росії
На його думку, кордон України з Росією до кінця війни повинен бути закритим для всіх росіян.
Таку заяву він зробив 2020 року, коментуючи гастролі в Україні російських артистів, в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.
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"Війна для кожного з нас стала певною межею. Для будь-якої культурної людини, яка бачить агресію Росії проти України, є неприйнятними будь-які відносини з країною-агресором. Це природа речей, це даність, яка не вимагає дискусії і робить її неможливою", – підкреслив Леньо.
За його словами, "кордони з Росією повинні" бути закрита для кого завгодно з "імперії", поки триває конфлікт".
"Коли ми закінчимо цю війну, сподіваюся перемогою, тоді буде так само, як з будь-якими країнами, які мали військові конфлікти. Є візовий режим, є Служба безпеки України, і вона здійснює безпосередню роботу по фільтруванню людей, які збираються приїхати в Україну з якоюсь метою", – заявив музикант.
"Якщо людина їде до родичів, бо цілком зрозуміло, що дуже багато спільного в побуті є між цими двома країнами, будь ласка, їдь – ніяких проблем. А коли сюди приїжджає, наприклад, якийсь пропагандист, або чоловік, який був в захопленому Криму, або публічно висловлював симпатію до політики президента Росії... Як українець може дозволити собі таке приниження пускати цю людину сюди, адже він буде продовжувати свою брудну роботу", – підкреслив Леньо.
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