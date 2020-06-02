Украинский музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо рассказал, как спасти Украину от России

По его мнению, граница Украины с Россией до конца войны должна быть закрыта для всех россиян.

Такое заявление он сделал 2020 года, комментируя гастроли в Украине российских артистов, в интервью для журналистов издания Обозреватель.

"Война для каждого из нас стала определенным пределом. Для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором. Это природа вещей, это данность, которая не требует дискуссии и делает ее невозможной", – подчеркнул Леньо.

По его словам, "граница с Россией должна быть закрыта для кого угодно из "империи", пока продолжается конфликт".