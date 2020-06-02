Украинский музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо рассказал, как спасти Украину от России
По его мнению, граница Украины с Россией до конца войны должна быть закрыта для всех россиян.
Такое заявление он сделал 2020 года, комментируя гастроли в Украине российских артистов, в интервью для журналистов издания Обозреватель.
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"Война для каждого из нас стала определенным пределом. Для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором. Это природа вещей, это данность, которая не требует дискуссии и делает ее невозможной", – подчеркнул Леньо.
По его словам, "граница с Россией должна быть закрыта для кого угодно из "империи", пока продолжается конфликт".
"Когда мы эту войну окончим, надеюсь победой, тогда будет так же, как с любыми странами, которые имели военные конфликты. Есть визовый режим, есть Служба безопасности Украины, и она совершает непосредственную работу по фильтрованию людей, которые собираются приехать в Украину с какой-то целью", – заявил музыкант.
"Если человек едет к родственникам, потому что вполне понятно, что очень много общего в быту есть между этими двумя странами, пожалуйста, езжай – никаких проблем. А когда сюда приезжает, например, какой-то пропагандист, или человек, который был в захваченном Крыму, или публично выражал симпатию к политике президента России... Как украинец может позволить себе такое унижение пускать этого человека сюда, ведь он будет продолжать свою грязную работу", – подчеркнул Леньо.
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