Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо вважає, що Росія поставила метою поневолити Україну

Таку думку він озвучив у інтерв'ю Каналу 24.

Крім того, він висловився з критикою колег, які не їздять з концертами на Донбас підтримати солдатів на передовій. Музикант зазначає, що РФ відкрито виступає проти незалежності України і зазіхає на її територію.

«У нас в Україні так чи інакше є певна кількість людей, які знають, що Росія агресор, знають, що йде війна, знають, що Росія не хоче незалежності України, хоче забрати території, забрати кращі ресурси. І керувати тут повноцінно, як імперія. Люди, які це знають і визначають свою позицію в цьому процесі, не будуть дбати про втрати», — розповів він, зазначивши про невгамовний апетит Росії в Україні.

Він зазначає, що деякі його колеги просто бояться їздити в зону ООС тому, що не хочуть втратити аудиторію в Росії і скомпрометувати себе, сподіваючись на те, що незабаром країни помириться.

«Якщо ти популярна людина, їдеш і публічно свою позицію озвучуєш, ти втрачаєш тих, для кого Росія не є агресором. Зате ти отримуєш велику кількість людей, які з тобою на одній хвилі. Я не розумію, чому будучи українцем, маючи тата і маму українців, бачачи, як російський солдат «топче» твою землю, можна боятися висловити свою позицію і їхати на Схід, допомагати хлопцям морально стримувати цю навалу?», — здивувався Леньо.

Він дивується, чому частина його колег зберігає нейтралітет, і може це пояснити лише тим, що такі артисти все ще сподіваються заробляти гроші в РФ і бояться втратити російського слухача.

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