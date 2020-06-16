Лидер группы Kozak System Иван Леньо поделился своими размышлениями о войне на Донбассе

Кроме того, он отметил, что все-таки существуют между Востоком и Западом Украины явные отличия, которые они не смогут побороть даже если будут стараться это сделать.

Об этом он рассказал во время интервью для журналистов портала Главред.

Леньо считает, что нынешняя ситуация в стране очень изменила украинцев и их отношение к россиянам.

"Война многим открыла глаза на реальное положение наших отношений с так называемым "соседом". Существует мнение, что и Янукович, и Путин по-своему стали творцами нашей независимой страны. Ведь, если бы не их неуважение к своему народу, если бы не их грубость, агрессивность, тупость, то вряд ли какое-то количество украинцев подняла бы голову к небу и попыталась освободиться от ментального рабства", — заявил Лене.

Также музыкант считает, что между украинцами Востока и Запада все-таки существует различие.

"Как видите, эта война началась не на западе Украины, хотя могла бы — при наличии определенной категории людей. Настоящих сознательных и порядочных, тех, кого можно назвать с большой буквы Украинцами, предостаточно в каждой области, в каждом районе, в каждом селе Украины. Зато критическая масса тех, кого принято называть "ватниками", в силу исторических обстоятельств, больше на той территории, где идет война", — заявил певец.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.