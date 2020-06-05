Відомий музикант і лідер фолк-рок-гурту "Kozak System" Іван Леньо зробив несподівану заяву про український патріотизм

За його словами, громадяни України не повинні нікому доводити любов до своєї країни. Музикант пояснив, що йому зовсім не подобається слово "патріот".

Його заява прозвучала 2018 року в інтерв'ю "Укрінформу".

"Але я розумію причину цього питання, адже сьогодні величезна кількість наших людей не усвідомлюють, що для них Батьківщина, і якими мають бути засади країни, щоб вона вважалася повноцінною, незалежною і процвітаючою. Безперечно, ми з козаками і частиною цієї країни вважаємо себе українцями і патріотами, хоча я не дуже люблю слово патріоти... Я – українець, і цим все сказано. Мені не потрібно нікому нічого доводити, мені не потрібно, щоб мене називали патріотом", - пояснив він.

За його словами, останнім часом українці втратили віру, особливо це стосується української мови, адже навіть групи, які співають україномовні пісні сприймаються, як "якесь неймовірне служіння Батьківщині".

"Уявіть собі, наскільки ми, українці, втратили віру, якщо навіть музичні колективи, які співають виключно українською мовою, сприймаються суспільством, як якесь неймовірне служіння Батьківщині. Має бути зовсім навпаки, повинно викликати здивування, що хтось з наших музикантів або поетів пише або співає іншою мовою, ніж українською!" - сказав Леньо.

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