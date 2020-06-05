Известный музыкант и лидер фолк-рок-группы "Kozak System" Иван Леньо сделал неожиданное заявление об украинском патриотизме

По его словам, граждане Украины не должны никому доказывать любовь к своей стране. Музыкант объяснил, что ему вовсе не нравится слово "патриот".

Его заявление прозвучало 2018 года в интервью "Укринформу".

"Но я понимаю причину этого вопроса, ведь сегодня огромное количество наших людей не осознают, что для них Родина, и какими должны быть принципы страны, чтобы она считалась полноценной, независимой и процветающей. Бесспорно, мы с козаками и частью этой страны считаем себя украинцами и патриотами, хотя я не очень люблю слово патриоты... Я – украинец, и этим все сказано. Мне не нужно никому ничего доказывать, мне не нужно, чтобы меня называли патриотом", - объяснил он.

По его словам, в последнее время украинцы потеряли веру, особенно это касается украинского языка, ведь даже группы, которые поют украиноязычные песни воспринимаются, как "какое-то невероятное служение Родине".

"Представьте себе, насколько мы, украинцы, потеряли веру, если даже музыкальные коллективы, которые поют исключительно на украинском языке, воспринимаются обществом, как какое-то невероятное служение Родине. Должно быть совсем наоборот, должно вызывать удивление, что кто-то из наших музыкантов или поэтов пишет или поет на другом языке, чем на украинском!" - сказал Леньо.

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