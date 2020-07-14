Російський музичний критик і музикант Артемій Троїцький висловився про смерть путінського режиму

За його словами, росіяни будуть терпіти, протестувати, ходити на мітинги, писати обурені пости в інтернеті, але у них немає енергії і запалу, щоб скинути владу президента Володимира Путіна.

Про це він сказав 2019 року інтерв'ю Обозреватель.

Він додав, що саме тому не варто розраховувати на революції і подобу майданів в Росії, та й у самого Кремля ще достатньо внутрішніх резервів для підтримки своєї сили.

"Високі ціни на нафту не дають померти економіці, а силовики, яких підгодовує Путін – допоможуть йому втриматися при владі. Повністю деморалізоване російське суспільство на протести не вийде. У них немає сил. Воно буде терпіти далі. Як все зміниться? Влада просто згниє живцем. Буде смердіти довго і дуже неприємно", – вважає він.

На думку Троїцького, до того часу Путін не залишить своє крісло і не варто очікувати його відходу до наступних президентських виборів 2024-го року. Існує безліч механізмів його подальшого управління.

"Це зміни, введення якихось нових постів, союзна державу з Лукашенком. У фізичному плані він у повному порядку. Може бути якась рокіровочка, але не така, як була з Медведєвим, а більше схожа на те, що зробив в Казахстані Назарбаєв", – допустив музикант.

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