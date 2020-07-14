Российский музыкальный критик и музыкант Артемий Троицкий высказался о кончине путинского режима

По его словам, россияне будут терпеть, протестовать, ходить на митинги, писать возмущенные посты в интернете, но у них нет энергии и азарта, чтобы скинуть власть президента Владимира Путина.

Об этом он сказал 2019 года в интервью Oбозреватель.

Он добавил, что именно поэтому не стоит рассчитывать на революции и подобие майданов в России, да и у самого Кремля еще достаточно внутренних резервов для поддержания своей силы.

"Высокие цены на нефть не дают умереть экономике, а силовики, которых подкармливает Путин – помогут ему удержаться при власти. Полностью деморализованное российское общество на протесты не выйдет. У них нет сил. Оно будет терпеть дальше. Как все изменится? Власть просто сгниет заживо. Будет вонять долго и очень неприятно", – считает он.

По мнению Троицкого, до того времени Путин не покинет свое кресло и не стоит ожидать его ухода до следующих президентских выборов 2024-го года. Существует множество механизмов его дальнейшего управления.

"Это изменения, введение каких-то новых постов, союзное государство с Лукашенко. В физическом плане он в полном порядке. Может быть какая-то рокировочка, но не такая, как была с Медведевым, а более похожая на то, что сделал в Казахстане Назарбаев", – допустил музыкант.

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