В сирійській провінції Ідліб повстанці підірвали бомбу на дорозі, якою їхав російський військовий патруль

Інцидент стався під час об'їзду території російсько-турецьким патрулем на трасі «М4», а момент надпотужного вибуху зафіксували камери. Вже дуже скоро відео розлетілося по інтернету, передає Politeka.net.

Російське оборонне відомство каже про трьох легко поранених солдатів, які були евакуйовані на базу РФ Хмеймім. Правда, такі цифри викликають дуже великі сумніви, оскільки, судячи по силі вибуху, легкими пораненнями в подібній ситуації відбутися було просто неможливо.

Крім того, в МО РФ розповіли, що отримав пошкодження російський БТР. З боку Туреччини також є поранені і пошкоджена техніка.

Однак обивателі не особливо вірять у байки російських силовиків про легкі жертви.

«Енергія і сила вибуху була настільки висока, що складається відчуття, що російський бронеавтомобіль «Тигр» просто викидає з дороги і відкидає в дерева (праворуч). Як завжди, Кремль замовчує кількість загиблих», – йдеться у телеграм-каналі «Український діалог».

На запису видно, що без втрат проїхала тільки перша машина з колони, а в епіцентрі вибуху опинилися як мінімум два транспортних засоби. Вижити при такій силі поразки представляється малоймовірним.

Раніше ми писали про те, що жителі сирійського селища Денра-Агьі вигнали кадрових російських офіцерів, які приїхали їх охороняти, заявивши, що ті марні.

Колона російських солдатів на броньовиках прибула в селище після того, як на нього було скоєно напад протурецьких сил. В результаті атаки загинув фермер. Росіяни пообіцяли курдам захистити їх від подальших нападів, однак ті заявили, що воліли б перебувати під захистом американських військ, і вигнали військових РФ.

Після цього колона російської військової техніки спробувала розміститися в іншому селищі в Каср-Діб, однак і там їх не побажали бачити. Місцеві жителі перегородили дорогу і не пустили росіян в свій населений пункт.

Нагадаємо, Путін публічно осоромився і програв Зеленському.

Як повідомляла Politeka, у Росії зганьбилися з поздоровленням ветеранів.

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