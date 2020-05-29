И это не первый раз

Местные жители в Сирии забросали российских военных камнями



Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали местные СМИ.

Инцидент произошел на трассе M-4 в провинции Идлиб.



На кадрах видно, как группа молодых людей сбрасывает булыжники и большие камни на колонну российской бронетехники, которая проезжает под мостом.







Стоит отметить, что это не единичный случай. Ранее в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб местные жители целенаправленно выстраивались вдоль маршрута следования российских машин, осуществляющих патруль.

Им даже удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.

Ранее мы сообщали, что российским военным пришлось бежать с поля боя в Ливии.

Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

"Российские наемники в Ливии получили такой урок, что пришлось бежать с позором. Турецкая армия разделала хваленую ЧВК Вагнера, как Бог черепаху. И хваленые ЗРК "Панцирь" (современное российское оружие) турки унижали с особым цинизмом", - отметил он.

По словам политолога, отступая, "российские военные бросали все".

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому.

Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.

Также Politeka писала, что россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».