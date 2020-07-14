​В сирийской провинции Идлиб повстанцы взорвали бомбу на дороге, по которой ехал российский военный патруль

Инцидент произошел во время объезда территории российско-турецким патрулем на трассе «М4», а момент мощнейшего взрыва зафиксировали камеры. Уже очень скоро видео разлетелось по интернету, передает Politeka.net.

Российское оборонное ведомство заявиляет о трех легко раненых солдатах, которые были эвакуированы на базу РФ Хмеймим. Правда, такие цифры вызывают очень большой вопрос, поскольку, судя по силе взрыва, легкими ранениями в подобной ситуации отделаться было просто невозможно.

Кроме того, в МО РФ рассказали, что повреждения получил российский БТР. Со стороны Турции также есть раненые и поврежденная техника.

Однако обыватели не особо верят в басни российских силовиков о легких жертвах.

«Энергия и сила взрыва была столь высока, что складывается ощущение, что российский бронеавтомобиль «Тигр» просто выкидывает с дороги и отбрасывает в деревья (справа). Как всегда, Кремль замалчивает количество погибших», – говорится в телеграмм-канале «Украинский диалог».

На записи видно, что без потерь проехала только первая машина из колонны, а в эпицентре взрыва оказалось как минимум два транспортных средства. Выжить при такой силе поражения представляется маловероятным.

Ранее мы писали о том, что жители сирийского поселка Денра-Агьи выгнали кадровых российских офицеров, которые приехали их охранять, заявив, что те бесполезны.

Колонна российских солдат на броневиках прибыла в поселок после того, как на него было совершено нападение протурецких сил. В результате атаки погиб фермер. Россияне пообещали курдам защитить их от дальнейших нападений, однако те заявили, что предпочли бы находиться под защитой американских войск, и выгнали военных РФ.

После этого колонна российской военной техники попыталась разместиться в другом поселке в Каср-Диб, однако и там их не пожелали видеть. Местные жители перегородили дорогу и не пустили россиян в свой населенный пункт.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому.

Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.

Также Politeka писала, что жители Сирии унизили российских наемников.