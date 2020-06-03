Российские «освободители» в Сирии потерпели очередное унижение
Группировка войск России хотела развернуть опорный пункт в сельской местности Дерика сирийской провинции Камышлы, однако вынуждена была уйти, несолоно хлебавши.
Об этом сообщается в телеграмм-канале «Военный Осведомитель».
По информации автора, в выше упомянутой местности были замечена колонна российских войск, которая состояла из бронеавтомобилей «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», а также грузовых Урал-4320 и КамАЗ с установленным ЗУ-23-2 и нескольких БТР-80.
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Приехав в село, россияне пытались договориться с местным населением, курдами, об опорном пункте. Однако люди не захотели видеть у себя военную базу, после чего колона вернулась вновь в Камышлы.
Ранее мы писали о том, что на трассе M-4 в провинции Идлиб местные жители забросали российских военных камнями. Соответствующее видео появилось в сети.
На кадрах видно, как группа молодых людей сбрасывает булыжники и большие камни на колонну российской бронетехники, которая проезжает под мостом.
Ранее сообщалось, что в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местные жители целенаправленно выстраивались вдоль маршрута следования российских машин, осуществляющих патруль.
Им даже удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.
Мы также писали о том, что российские наемники в Ливии получили такой урок, что пришлось бежать с позором. Турецкая армия разделала хваленую ЧВК Вагнера, как Бог черепаху. И хваленые ЗРК «Панцирь» (современное российское оружие) турки унижали с особым цинизмом.
Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому.
Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.
Также Politeka писала, что россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».