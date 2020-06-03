Сирийцы не скрывают своего отношения к миротворцам из России

Российские «освободители» в Сирии потерпели очередное унижение

Группировка войск России хотела развернуть опорный пункт в сельской местности Дерика сирийской провинции Камышлы, однако вынуждена была уйти, несолоно хлебавши.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Военный Осведомитель».

По информации автора, в выше упомянутой местности были замечена колонна российских войск, которая состояла из бронеавтомобилей «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», а также грузовых Урал-4320 и КамАЗ с установленным ЗУ-23-2 и нескольких БТР-80.

Приехав в село, россияне пытались договориться с местным населением, курдами, об опорном пункте. Однако люди не захотели видеть у себя военную базу, после чего колона вернулась вновь в Камышлы.

Ранее мы писали о том, что на трассе M-4 в провинции Идлиб местные жители забросали российских военных камнями. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как группа молодых людей сбрасывает булыжники и большие камни на колонну российской бронетехники, которая проезжает под мостом.

The Russian patrol on the M-4 highway is met with stones. pic.twitter.com/4PNEafljnQ — IDLIB POST (@IdlibEn) May 28, 2020

Ранее сообщалось, что в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местные жители целенаправленно выстраивались вдоль маршрута следования российских машин, осуществляющих патруль.

Им даже удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.

Мы также писали о том, что российские наемники в Ливии получили такой урок, что пришлось бежать с позором. Турецкая армия разделала хваленую ЧВК Вагнера, как Бог черепаху. И хваленые ЗРК «Панцирь» (современное российское оружие) турки унижали с особым цинизмом.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому.

Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.

Также Politeka писала, что россияне оконфузились с акцией «Бессмертный полк».