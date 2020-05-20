Какая страна, такое и жилье для военных

Главный канал России пафосно рассказал о новом жилье для военных РФ, но сюжет стал предметом не гордости, а жесткой критики

В подмосковном городе Наро-Фоминск 130 военных получили служебное жилье, но правда о комфортных условиях в нем оказалась, мягко говоря, неожиданной, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ и соцсети.

Как выяснилось, офицерам раздали «квартиры, которые на самом деле – поставленные один на другой вагончики-бытовки.

«Более 130 военнослужащих в Наро-Фоминском районе празднуют новоселье. Они вместе с семьями получили ключи от служебных квартир в поселке Калининец», – радостно отрапортовал закадровый голос, добавив, что в жилье есть мебель, бытовая техника и даже «шторы на окнах».

В свою очередь сержант Дмитрий Метерев на камеру заявил, что его семья довольна такими хоромами.

«Проживаем втроем, вчетвером с кошкой. Нормально. Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной».

В сети сюжет разнесли в пух и прах, высмеяв заботу государства о военных.

«Если какой-то наивный росгвардеец надеется, что за очередной разгон митинга благодарное государство предоставит ему жилье, этот ролик специально для него», – пишет в Twitter блогер «Усы Пескова».

Если какой-то наивный росгвардеец надеется, что за очередной разгон митинга благодарное государство предоставит ему жилье, этот ролик специально для него pic.twitter.com/CBsamifOMA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) May 19, 2020

«В роисси военные получили служебное жилье… Но оно похоже больше на контейнеры», – отмечает Анатолий Штефан.

«Вот за что «ихтамнеты» умирают на Донбассе и в Сирии. Не шутка. В «квартирах», кроме всего прочего, можно обнаружить и портреты Путина с Шойгу», – иронизирует блогер Vitauskas.

Комментарии пользователей вполне соответствуют «торжественности момента»:

«Путинское представление о благоустройстве и домашнем уюте - собачья будка для гуманоидов», «Мусорный контейнер», «Да они слаще морковки и не видели ничего. После сортиров с очком в полу им это- зимний дворец.. Так что это скорее реклама для них, чем сарказм для вас», «Ничего, Чебурашка в телефонной будке жил и был счастлив», «Жена после слов вояки "все нравиться и всем довольны" опустила взор и изменилась в лице. Это говорит больше, чем весь этот репортаж», «Правильно, хозяева во дворцах, а охрана в будках», «По завершению службы - контейнер в подарок».

Напомним, Быков раскрыл фатальную ошибку России на Донбассе.

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