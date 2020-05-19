Российский писатель, критик и журналист Дмитрий Быков высказался об агрессии России

Поэт отметил 2019 года в своем блоге в издании Собеседник, что война в Афганистане не была ошибкой, а расценивается как системный подход.

В качестве примера можно привести и ввод военных в Чехословакию, расстрел демонстраций в Новочеркасске и даже сталинские репрессии. Кроме того, он коснулся темы войны на Донбассе.

Он также добавил, что не секрет, что российские власти привыкли прикрывать свои военные действия опасностью вторжения США и везде видят «американский след».

«Империя не может не контролировать окрестное пространство, не может не конкурировать за него, не может отказаться от аргументов типа «Иначе там уже были бы американцы». Американцы были бы везде – в Праге, в Афганистане, в Украине», — поделился своим мнением Быков.

Журналист коснулся темы военных действий на Донбассе, ведь многие упорно не хотят признавать на востоке Украины присутствие российских военных. В подобном отношении можно винить укоренившуюся в умах граждан РФ «имперскую модель».

«Смысл нападения на Донбасс был в том, чтобы было чем оправдать свою жизнь; чтобы на федеральных каналах с полным моральным правом кричали: «Я убивал, и что?!»; чтобы героизировать впоследствии участников боевых действий в Донбассе – тех легендарных участников, которых там якобы не было. Потому что его поведение как раз алогично – и будет алогично до тех самых пор, пока бесконечное сохранение имперской модели с ее идеологией и вертикалью не будет признано фатальной ошибкой», — подчеркнул Быков.

Писатель отметил, что проблему нужно искать в советской идеологии, которая до сих пор влияет на умы российских граждан, которые до сих пор «унижены и совершенно бесправны».

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