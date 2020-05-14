Російський письменник і публіцист Дмитро Биков висловився про відносини РФ і України

Свій коментар він в інтерв'ю "Апострофу



За його словами, росіяни не серйозно сприймають конфлікт з Україною.

"Щоб жахнутися, багато часу не потрібно. Більшість росіян і зараз не розуміють до кінця, що вони воюють з Україною, і, здається, вони навіть не сприймають це серйозно. Як в анекдоті: "Петре, ти що, образився?". Але одна справа - жахнутися і навіть покаятися (покаятися є в чому з обох сторін), а інше - повернути колишню спорідненість. Думаю, потрібні дуже серйозні зміни в усьому світі, щоб знову згуртувати нас перед обличчям спільних викликів. Боюся, що недоліку в таких дзвінків не буде", - вважає письменник.

Крім того, він зазначив, що "майдан - це не російський жанр".

"Як ви знаєте, Україна - не Росія, і ситуації у нас різні. У нас не буває Майданів, це не російський жанр. Випуском пари справа не обходиться, конфігурація та склад влади радикально змінюються, і я продовжую сподіватися на такі варіанти розвитку, при яких обійдеться без революції", - уклав він.

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За його словами, відносини України і Росії неодмінно налагодяться, однак для цього потрібно зміна чинної влади країни-агресора, а також публічні вибачення держави перед Україною.

При цьому діючий президент РФ Володимир Путін сам не залишить посаду, для змін в країні його необхідно прибрати тільки силою.

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