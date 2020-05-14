Российский писатель и публицист Дмитрий Быков высказался об отношениях РФ и Украины

Свой комментарий он в интервью "Апострофу"



По его словам, россияне не всерьез воспринимают конфликт с Украиной.

"Чтобы ужаснуться, много времени не нужно. Большинство россиян и сейчас не понимают до конца, что они воюют с Украиной, и, кажется, они даже не принимают это всерьез. Как в анекдоте: "Петро, ты что, обиделся?". Но одно дело - ужаснуться и даже раскаяться (покаяться есть в чем с обеих сторон), а другое - возвратить прежнее родство. Думаю, нужны очень серьезные перемены во всем мире, чтобы снова сплотить нас перед лицом общих вызовов. Боюсь, что недостатка в таких вызовах не будет", - считает писатель.

Кроме того, он отметил, что "майдан - это не русский жанр".

"Как вы знаете, Украина - не Россия, и ситуации у нас разные. У нас не бывает Майданов, это не русский жанр. Выпуском пара дело не обходится, конфигурация и состав власти меняются радикально, и я продолжаю надеяться на такие варианты развития, при которых обойдется без революции", - заключил он.

Ранее артист Павел Зибров высказался об примирении Украины и России

По его словам, отношения Украины и России непременно наладятся, однако для этого потребуется смена действующей власти страны-агрессора, а также публичные извинения государства перед Украиной.

При этом действующий президент РФ Владимир Путин сам не оставит пост, для изменений в стране его необходимо убрать только силой.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

Как сообщала Politeka, Путин заявил, что людям не нужны деньги: «несчастные олигархи».

Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: «газовая прелесть накрылась».