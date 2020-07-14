Російський письменник і військовий фотожурналіст Сергій Лойко висловився про президента РФ Володимира Путіна

На його думку, президент РФ Володимир Путін провів велику роботу по обидленню населення країни, з цього "генетичного колапсу" Росія буде виходити дуже довго.

Крім того, він додав, що в Росії за президента Володимира Путіна неможливі нормальні вибори. Про це він розповів в 2017 році для видання Апостроф.

"Путін здійснив величезну творчу роботу по обидленнню російського населення. У 90-ті роки здавалося, що далі обидляти нікуди. Але в цьому сенсі дно взагалі неможливо промацати. Тому Росія дуже довго буде виходити з цього генетичного колапсу. Власне, тут Путін – вишенька на торті, тому що ця генетична чистка проводилася в Росії останні 100 років: революція, громадянська війна, сталінські репресії, ГУЛАГ, застій, війна, зараз її вже називають не "Велика Вітчизняна", а Друга світова війна", – зазначив він.

На думку Лойко, щоб виправити цю генетичну чистку" потрібні два–три покоління. Письменник підкреслив, що при Путіні в Росії неможливі нормальні вибори. Він зауважив, що Путін займає посаду президента з травня 2012 року і якщо це продовжиться нічого хорошого в РФ не буде.



"Ніякої демократії при Путіні в Росії не буде", – заявив він.

Нагадаємо, що письменник Лойко розкрив, як Захід може перемогти Росію

Також Politeka писала, що письменник Лойко пояснив, до чого призвела агресія РФ проти України