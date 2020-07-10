Російський журналіст і письменник Сергій Лойко пояснив, як Захід може зупинити Росію

За його слловам, Росія продовжить залишатися ізгоєм на межі існування, поки президент Володимир Путін буде при владі, а покінчити з цим міг би захід, ввівши жорсткі санкції персонально проти нього.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю "Апострофу".

"Я вам от що скажу: поки Путін живий, нічого хорошого в Росії не буде. І з усім іншим, що стосується Росії, теж буде дуже погано. Це роль особистості в історії", - вважає письменник.

За його словами, західні санкції проти банків, "проти ще чогось – це дурниця".

"Санкції повинні бути тільки проти однієї людини – проти Путіна. От нехай вони оголосять, скажуть, що Путін – це злодій, вбивця. Всі це розуміють, але тиснуть йому руки, зустрічаються, про щось розмовляють. Так на х*р ця дипломатія потрібна? Оголосіть, що Путін – поза законом. І нехай він у Конго їздить або ще кудись. Ось це змусить людей в Росії почати ворушити мізками. Ну, не може весь світ вважати нашого лідера поза законом. Цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи, як сказав Антон Павлович Чехов. Ось це було б найдієвішою санкцією", - пояснив свою позицію Лойко.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Лойко озвучив, як можна повернути Крим в Україну. На його думку, анексованний Росією Крим в будь-якому випадку повернеться до складу України. Він відзначив, що, швидше за все, Росія "віддасть" Крим після того, як Путін залишить посаду президента.

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