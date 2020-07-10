Российский журналист и писатель Сергей Лойко объяснил, как Запад может остановить Россию

По его слловам, Россия продолжит оставаться изгоем на грани существования, пока президент Владимир Путин будет находится у власти, а покончить с этим мог бы запад, введя жесткие санкции персонально против него.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью "Апострофу".

"Я вам вот что скажу: пока Путин жив, ничего хорошего в России не будет. И со всем остальным, что касается России, тоже будет очень плохо. Это роль личности в истории", - считает писатель.

По его словам, западные санкции против банков, "против еще чего-то – это ерунда".

"Санкции должны быть только против одного человека – против Путина. Вот пусть они объявят, скажут, что Путин – это вор, убийца. Все же это понимают, но жмут ему руки, встречаются, о чем-то беседуют. Да на х*р эта дипломатия нужна? Объявите, что Путин – вне закона. И пускай он в Конго ездит или еще куда-то. Вот это заставит людей в России начать шевелить мозгами. Ну, не может весь мир считать нашего лидера вне закона. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как сказал Антон Павлович Чехов. Вот это было бы самой действенной санкцией", - объяснил свою позицию Лойко.

Также ранее сообщалось, что Сергей Лойко озвучил, как можно вернуть Крым в Украину. По его мнению, аннексированный Россией Крым в любом случае вернется в состав Украины. Он отметил, что, скорее всего, Россия "отдаст" Крым после того, как Путин покинет должность президента.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.