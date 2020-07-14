Российский писатель и военный фотожурналист Сергей Лойко высказался о президенте РФ Владимире Путине

По его мнению, президент РФ Владимир Путин провел большую работу по обыдлению населения страны, из этого "генетического коллапса" Россия будет выходить очень долго.

Кроме того, он добавил, что в России при президенте Владимире Путине невозможны нормальные выборы. Об этом он рассказал в 2017 году для издания Апостроф.

"Путин совершил огромную творческую работу по обыдлению российского населения. В 90-е годы казалось, что дальше обыдлять некуда. Но в этом смысле дно вообще прощупать невозможно. Поэтому Россия очень долго будет выходить из этого генетического коллапса. Собственно, здесь Путин – вишенка на торте, потому что эта генетическая чистка производилась в России последние 100 лет: революция, гражданская война, сталинские репрессии, ГУЛАГ, застой, война, сейчас ее уже называют не "Великая Отечественная", а Вторая мировая война", – отметил он.

По мнению Лойко, чтобы исправить эту "генетическую чистку" нужны два–три поколения. Писатель подчеркнул, что при Путине в России невозможны нормальные выборы. Он заметил, что Путин занимает должность президента с мая 2012 года и если это продолжится ничего хорошего в РФ не будет.



"Никакой демократии при Путине в России не будет", – заявил он.

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