Вокаліст українського рок-гурту Kozak System Іван Леньо розповів про згубний вплив російської пропаганди на українське суспільство

На його думку, багато українців все ще не встигли викорінити "рабство зі своєї голови", що бере початок ще з епохи Російської імперії, і зараз боротися з цим майже безглуздо.

Про це музикант розповів 2018 року в інтерв'ю "Укрінформу".

"Розумієте, у великої кількості людей в Україні засіло рабство в голові – настільки постійна величина, що навіть дискусія з приводу спроби витягнути з нього – даремна. Я спілкуюся з величезною кількістю різних людей по всій Україні, та мені прикро констатувати факт, що у нас чимала кількість людей досі обмежені певними рамками. І це наслідки одвічного впливу Російської імперії на жителів сучасної території України", - заявив Леньо.

Також співак підкреслив, що в даний час половина українського населення не до кінця усвідомлює де їх Батьківщина. Він акцентував увагу на досить невисокому загальному рівні культури багатьох українців.

"Я впевнений, що сьогодні половина населення ще не до кінця усвідомлює, що таке Україна і що для нього є ця територія – це місце проживання, це Батьківщина. Загальний рівень культури, історичної обізнаності, кількості виїздів за кордон, прочитаних книг, проаналізованих статей, побачених фільмів – все це важливо і все це, на жаль, перебуває в досить початковому стані", - додав Іван.

Як повідомляла Politeka, відомий музикант Леньо попередив про невгамовний апетит Росії в Україні

Також Politeka писала, що відомий музикант Леньо закликав до радикальних дій проти Росії.