Вокалист украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо рассказал о пагубном влиянии российской пропаганды на украинское общество

По его мнению, многие украинцы все еще не успели искоренить "рабство из своей головы", которые берет начало еще с эпохи Российской империи, и сейчас бороться с этим почти бессмысленно.

Об этом музыкант рассказал 2018 года в интервью "Укринформу".

"Понимаете, у большого количества людей в Украине засело рабство в голове – настолько постоянная величина, что даже дискуссия по поводу попытки вытащить их из него – бесполезная. Я общаюсь с огромным количеством разных людей по всей Украине, и мне обидно констатировать факт, что у нас немалое количество людей до сих пор ограничены определенными рамками. И это последствия извечного влияния Российской империи на жителей современной территории Украины", - заявил Леньо.

Также певец подчеркнул, что в настоящее время половина украинского населения не до конца осознает где их Родина. Он акцентировал внимание на достаточно невысоком общем уровне культуры многих украинцев.

"Я уверен, что сегодня половина населения еще не до конца осознает, что такое Украина и чем для него является эта территория – это место жительства, это Родина. Общий уровень культуры, исторической осведомленности, количества выездов за границу, прочитанных книг, проанализированных статей, увиденных фильмов – все это важно и все это, к сожалению, находится в весьма начальном состоянии", - добавил Иван.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.