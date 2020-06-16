Лідер гурту Kozak System Іван Леньо поділився своїми роздумами про війну на Донбасі
Крім того, він зазначив, що все-таки існують між Сходом і Заходом України явні відмінності, які вони не зможуть побороти навіть якщо будуть намагатися це зробити.
Про це він розповів під час інтерв'ю для журналістів порталу Главред.
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Леньо вважає, що нинішня ситуація в країні дуже змінила українців і їх ставлення до росіян.
"Війна багатьом відкрила очі на реальний стан наших відносин з так званим "сусідом". Існує думка, що і Янукович, і Путін по-своєму стали творцями нашої незалежної країни. Адже, якщо б не їх неповага до свого народу, якби не їхня грубість, агресивність, тупість, то навряд чи якась кількість українців підняла голову до неба і спробувала звільнитися від ментального рабства", заявив Олені.
Також музикант вважає, що між українцями Сходу і Заходу все-таки існує відмінність.
"Як бачите, ця війна почалася не на заході України, хоча могла б — при наявності певної категорії людей. Справжніх свідомих і порядних, тих, кого можна назвати з великою літери Українцями, достатньо в кожній області, в кожному районі, в кожному селі України. Зате критична маса тих, кого прийнято називати "ватниками", в силу історичних обставин, що більше на тій території, де йде війна", заявив співак.
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