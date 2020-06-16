Лідер гурту Kozak System Іван Леньо поділився своїми роздумами про війну на Донбасі

Крім того, він зазначив, що все-таки існують між Сходом і Заходом України явні відмінності, які вони не зможуть побороти навіть якщо будуть намагатися це зробити.

Про це він розповів під час інтерв'ю для журналістів порталу Главред.

Леньо вважає, що нинішня ситуація в країні дуже змінила українців і їх ставлення до росіян.

"Війна багатьом відкрила очі на реальний стан наших відносин з так званим "сусідом". Існує думка, що і Янукович, і Путін по-своєму стали творцями нашої незалежної країни. Адже, якщо б не їх неповага до свого народу, якби не їхня грубість, агресивність, тупість, то навряд чи якась кількість українців підняла голову до неба і спробувала звільнитися від ментального рабства", заявив Олені.

Також музикант вважає, що між українцями Сходу і Заходу все-таки існує відмінність.

"Як бачите, ця війна почалася не на заході України, хоча могла б — при наявності певної категорії людей. Справжніх свідомих і порядних, тих, кого можна назвати з великою літери Українцями, достатньо в кожній області, в кожному районі, в кожному селі України. Зате критична маса тих, кого прийнято називати "ватниками", в силу історичних обставин, що більше на тій території, де йде війна", заявив співак.