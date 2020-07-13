Знаменитий український художник Іван Марчук висловився про Україну та проблеми в країні

Він вважає Україну "найбагатшою країною, яка не вміє жити по-багатому". Крім того, художник заявив, що йому шкода Україну – "спустошену і брудну".

Про це Марчук розповів 2016 року в інтерв'ю сайту Espreso.tv.

"Україна — найбагатша країна, але вона не вміє жити по-багатому. Мені шкода її – спустошеної, брудної. Мене злить абсолютна відсутність побутової культури. Якби я був мером столиці, то перше, що зробив би, запровадив жорстку екологічну поліцію. За кожен недопалок платили б по 1000 гривень, за залишене сміття – ще більше. Інакше наших людей не привчити до культури. Скільки грошей зібрали б!" – заявив він.

Тому, зазначив Марчук, "спочатку треба почистити територію, а потім - почистити мізки". Крім того, він заявив, що українці не вміють спілкуватися один з одним.

"Вийдіть на вулицю – запитайте у школяра, що таке "етика". Хіба хтось навчає? Люди не вміють звертатися один до одного. "Гей, чоловік!" – все одно, що вигукнути: "Ей, корова!" Адже є чудові українські звернення "пан", "пані", - додав художник.

Також раніше повідомлялося, що Марчук заявив, що в Україні сумно, соромно і страшно жити. На його думку, в країні відсутні хороші моральні якості і дуже багато проблем. У цьому контексті художник також згадує про життя в інших країнах.

"У нас (в Україні прим.ред.) немає ні поваги, ні любові, нічого немає. Зараз тут жити сумно, соромно і страшно. При цьому у нас хороші люди, з ким не поговориш – "хороша людина", а чому тоді в нашій країні все так погано? У нас скрізь проблеми: вода – проблема, газ – проблема, електрика – проблема", - зазначив він.

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